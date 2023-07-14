THY'nin bazı Trabzon seferleri iptal

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz gece 00.00 ile sabah 10.00 saatleri arasındaki bazı Trabzon seferleri karşılıklı gerçekleştirilemeyecek.

İptal edilen seferler şöyle:

"Anadolujet'in TK 7414 Sabiha Gökçen-Trabzon, TK 7415 Trabzon-Sabiha Gökçen, TK 7062 Ankara-Trabzon, TK 7061 Trabzon-Ankara, TK 7063 Trabzon-Ankara ile THY'nin TK 2836 İstanbul-Trabzon, TK 2846 İstanbul-Trabzon, TK 7950 Trabzon-Amman, TK 2847 Trabzon-İstanbul, TK 7951 Amman-Trabzon, TK 2826 İstanbul-Trabzon, TK 2837 Trabzon-İstanbul, TK 2829 Trabzon-İstanbul"