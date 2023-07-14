Celal Şengör'den "ilahi söylediği videoya" tepki: Ahlaksızlık tam da budur

Yapay zekayla hazırlanan sahte videosuna tepki gösteren Celal Şengör, yapılanın ahlaksızlık olduğunu kaydetti.

Celal Şengör'den "ilahi söylediği videoya" tepki: Ahlaksızlık tam da budur

Prof. Dr. Celal Şengör'ün yapay zekayla hazırlanan ve ilahi söylediği görünlen sahte videosu, sosyal medyanın gündemine oturdu. Çok sayıda paylaşım alan sahte videoya Şengör tepki gösterdi. 

Yakın arkadaşı gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Şengör, yapılanı ahlaksızlık olarak niteledi. 

"SAHTEKARLIK AŞAĞILIK BİR HAREKETTİR"

Fatih Altaylı, Şengör'le yaptığı görüşmeyi şöyle aktardı:

"Celal Şengör ile konuştuk. Bilgisayar marifetiyle kendi sesinin taklit ederek ilahi söylüyormuş gibi yapıp bunu yapanlar için 'Ahlaksızlık tam da budur. Reziller. Birinin yapmadığı bir şeyi yapıyor gibi göstermek büyük bir sahtekarlık aşağılık bir harekettir' diyor."

Kaynak: Gerçek Gündem

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