Kılıçdaroğlu'ndan Jahrein'e 200 bin TL'lik 'leblebi kafalı' davası

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Jahrein' lakaplı fenomen Ahmet Sonuç için harekete geçti.

Kılıçdaroğlu, kendisi için sarf ettiği sözler nedeniyle Sonuç'a 200 bin TL'lik tazminat davası açtı.

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Ünlü fenomen, söz konusu haberi kişisel Twitter hesabından duyurdu, "Kendisinin kazandığı savaş yok. Bunu da kaybedeceğine eminim" ifadelerini kullandı.