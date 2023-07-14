Kılıçdaroğlu'ndan Jahrein'e 200 bin TL'lik 'leblebi kafalı' davası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Jahrein adıyla tanınan Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç'a kendisi için kullandığı "demans hastası" ve "leblebi kafalı" ifadeleri nedeniyle 200 bin liralık tazminat davası açtı.

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Kılıçdaroğlu'ndan Jahrein'e 200 bin TL'lik 'leblebi kafalı' davası

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Jahrein' lakaplı fenomen Ahmet Sonuç için harekete geçti.

Kılıçdaroğlu, kendisi için sarf ettiği sözler nedeniyle Sonuç'a 200 bin TL'lik tazminat davası açtı.

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Ünlü fenomen, söz konusu haberi kişisel Twitter hesabından duyurdu, "Kendisinin kazandığı savaş yok. Bunu da kaybedeceğine eminim" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Jahrein'e 200 bin TL'lik 'leblebi kafalı' davası - Resim : 1

Kılıçdaroğlu'ndan Jahrein'e 200 bin TL'lik 'leblebi kafalı' davası - Resim : 2

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