AJet’ten Bir Skandal Daha! Pilot ‘Uçuş Sürem Doldu’ Dedi Yolcuları Mağdur Etti

Türk Hava Yolları’na bağlı Anadolu Jet firması bir skandala daha imza attı. Elazığ-Ankara seferini yapacak olan A Jet uçağının pilotu "Uçuş sürem doldu" deyince yolcular mağdur oldu. Seferler diğer güne ertelenirken saatlerce havalimanında bekleyen yolcular isyan etti.

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AJet’ten Bir Skandal Daha! Pilot ‘Uçuş Sürem Doldu’ Dedi Yolcuları Mağdur Etti

Türk Hava Yolları'nın alt şirketi Anadolu Jet firmasının saat 18.15'de gerçekleşecek Elazığ-Ankara seferi için bilet olan yolcular, uçuş öncesi Elazığ Havalimanı'na geldi. Yolcular işlemlerini tamamlayıp saati beklerken, seferin 19.15'e ertelendiği açıklandı. Yolcular uçuş saatini beklerken yapılan diğer bir anonsta bu kez de 20.00'ye ertelendiği duyuruldu. Saat 20.00'yi geçmesine rağmen uçağa alınmayan yolcular, havalimanı ve firma yetkilileri ile tartışmaya başladı. Pilotun "Uçuş sürem doldu" demesi üzerine seferin iptal edildiğini ve sabah 09.00'a alındığını öğrenen yolcular adeta isyan etti. Yolcuların çoğunun evlerine geri döndüğü, bazılarının ise firma tarafından otellere yerleştirildiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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