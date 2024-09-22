AFAD Bilançoyu Açıkladı! 31 İl Sele Teslim

Türkiye’de 31 ilde meydana gelen sel ve su taşkınlarına ilişkin AFAD’dan açıklama geldi. AFAD, yurt genelindeki sel ve su taşkınlarında mahsur kalan vatandaşların ekipler tarafından kurtarıldığını duyurdu.

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AFAD Bilançoyu Açıkladı! 31 İl Sele Teslim

31 ilde toplam 405 sel ve su baskını, 62 heyelan, 204 mahsur kalma olayının yaşandığı belirtilen paylaşımda, "Gelen toplam 644 ihbara, 2 bin 702 personel ve 2 bin 41 araçla müdahale edilmiştir. Mahsur kalan vatandaşlarımızın tamamı ekipler tarafından kurtarılmış olup, güvenli alanlara alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Trabzon'un Sürmene ilçesi Çavuşlu Mahallesi'nde 2 gün önce etkili olan sağanağın ardından evinden camiye gitmek için ayrılan işitme engelli 65 yaşındaki Ali Kemal Demir'in kaybolmasına ilişkin ise şunlar kaydedildi:

"Trabzon ilimizde 20 Eylül tarihinde kaybolan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz."

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Kaynak: AA

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