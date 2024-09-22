AFAD Bilançoyu Açıkladı! 31 İl Sele Teslim

31 ilde toplam 405 sel ve su baskını, 62 heyelan, 204 mahsur kalma olayının yaşandığı belirtilen paylaşımda, "Gelen toplam 644 ihbara, 2 bin 702 personel ve 2 bin 41 araçla müdahale edilmiştir. Mahsur kalan vatandaşlarımızın tamamı ekipler tarafından kurtarılmış olup, güvenli alanlara alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Trabzon'un Sürmene ilçesi Çavuşlu Mahallesi'nde 2 gün önce etkili olan sağanağın ardından evinden camiye gitmek için ayrılan işitme engelli 65 yaşındaki Ali Kemal Demir'in kaybolmasına ilişkin ise şunlar kaydedildi:

"Trabzon ilimizde 20 Eylül tarihinde kaybolan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Kaynak: AA