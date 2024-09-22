Levent Gök’ten Yüksel Arslan'a Sert Tepki

CHP eski dönem Milletvekili Levent Gök, Yüksel Arslan'ın açıklamalarını ağır sözlerle eleştirdi. Arslan'a sert tepki gösteren Gök, "CHP’yi sevmedi ama CHP’yi dizayn etme çabalarının içinde olmayı sevdi. Şapka düştü kel göründü." dedi.

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Levent Gök’ten Yüksel Arslan'a Sert Tepki

CHP eski dönem Milletvekili Levent Gök, Yüksel Arslan'ın açıklamalarını sert tepki gösterdi.

Arslan’ın, X hesabında yaptığı paylaşımda “Kurucu iradenin, Atatürk'ün ortaya koyduğu kuruluş ilkelerinin düşmanlarıyla el el olanlar, ‘Mustafa Kemal'in Askeri’ olamaz” diye yazan Arslan, isim vermeden bazı siyasilerin kariyer basamaklarını çıkmak için ''Avrupa başkentlerine kapı araladığını” savundu ve ''Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, 'Proje Çocuk' denir, 'Mustafa Kemal'in Askeri' denmez'' ifadelerini kullandı.

'ŞAPKA DÜŞTÜ KEL GÖRÜNDÜ'

CHP'li Levent Gök, Arslan'ın belediyede ikinci adam olduğunu ve belediyenin tüm imkanlarını kullandığını ifade etti. Gök, "Yüksel Arslan belediyede 2.adamdı. Belediye olanaklarını kullandı, seçimlerde CHP’ye rakip oldu, kimse bu nasıl oluyor demedi. Hep baş köşede ağırlandı. CHP’yi sevmedi ama CHP’yi dizayn etme çabalarının içinde olmayı sevdi. Şapka düştü kel göründü." dedi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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