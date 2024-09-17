İBO'nun Kızı Uçağı Birbirine Kattı

Dün gece Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum - İstanbul seferini yapan uçağında meydana gelen olayda, sanatçı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Bodrum’dan İstanbul’a gelen THY uçağına bindi. Uçak İstanbul hava sahasına yaklaştığı sırada Dilan Çıtak Tatlıses'e ait olduğu öğrenilen kedi miyavlamaya başladı. Bunun üzerine Tatlıses, kediyi pusetten çıkarıp kucağına aldı. Uçağın İstanbul Havalimanı’na iniş için alçaldığı sırada kabin memuru Tatlıses'i kediyi pusete koyması konusunda uyardı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü.Olay nedeniyle pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı. THY kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak Tatlıses’ten şikayetçi oldu. Taraflar polis eşliğinde karakola götürüldü. Dilan Çıtak Tatlıses burada verdiği ifadenin ardından havalimanından ayrıldı.

THY KARA LİSTEYE ALDI

Olayın ardından şikayet üzerine Dilan Çıtak Tatlıses ile kabin memuru karakolluk oldu. Dilan Çıtak Tatlıses'in, havayolu şirketi tarafından kara listeye alındığı öğrenildi.

KARAKOLLUK EDEN KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Bodrum - İstanbul uçağında Dilan Çıtak Tatlıses ile kabin memuru arasında yaşanan tartışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kabin memuru ile Tatlıses arasında kavgaya dönüşen tartışma anı görülüyor. Büyüyen kavga sonrasında Tatlıses ile kabin memuru arasında arbede yaşanıyor. Tatlıses'in kabin memuruna saldırdığı anlar da görüntüler de yer alıyor.

Kaynak: DHA