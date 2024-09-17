İBO'nun Kızı Uçağı Birbirine Kattı

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Türk Hava Yolları’nın (THY) Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta kendisini kedisi için uyaran kabin memuruna saldırdı. Dilan Çıtak kabin görevlisiyle karakolluk oldu. Kabin memurları Dilan Çıtak’tan şikayetçi olurken, THY tarafından kara listeye alındı. Kavga anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Son Güncelleme:

Dün gece Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum - İstanbul seferini yapan uçağında meydana gelen olayda, sanatçı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Bodrum’dan İstanbul’a gelen THY uçağına bindi. Uçak İstanbul hava sahasına yaklaştığı sırada Dilan Çıtak Tatlıses'e ait olduğu öğrenilen kedi miyavlamaya başladı. Bunun üzerine Tatlıses, kediyi pusetten çıkarıp kucağına aldı. Uçağın İstanbul Havalimanı’na iniş için alçaldığı sırada kabin memuru Tatlıses'i kediyi pusete koyması konusunda uyardı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü.Olay nedeniyle pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı. THY kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak Tatlıses’ten şikayetçi oldu. Taraflar polis eşliğinde karakola götürüldü. Dilan Çıtak Tatlıses burada verdiği ifadenin ardından havalimanından ayrıldı.

THY KARA LİSTEYE ALDI

Olayın ardından şikayet üzerine Dilan Çıtak Tatlıses ile kabin memuru karakolluk oldu. Dilan Çıtak Tatlıses'in, havayolu şirketi tarafından kara listeye alındığı öğrenildi.

KARAKOLLUK EDEN KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Bodrum - İstanbul uçağında Dilan Çıtak Tatlıses ile kabin memuru arasında yaşanan tartışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kabin memuru ile Tatlıses arasında kavgaya dönüşen tartışma anı görülüyor. Büyüyen kavga sonrasında Tatlıses ile kabin memuru arasında arbede yaşanıyor. Tatlıses'in kabin memuruna saldırdığı anlar da görüntüler de yer alıyor.

Dilan Çıtak İpleri Tamamen Kopardı: İbrahim Tatlıses'in Soyadını da SildiDilan Çıtak İpleri Tamamen Kopardı: İbrahim Tatlıses'in Soyadını da SildiMagazin

Kaynak: DHA

Etiketler
İbrahim Tatlıses THY Kedi Karakol
Son Güncelleme:
Afyonkarahisar'da Feci Kaza: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralı Afyonkarahisar'da Feci Kaza: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralı
Dilruba Kayserilioğlu'ndan Yeni Açıklama: 'Alınanlar Bir Papatya Çayı İçsin' Dilruba Kayserilioğlu'ndan Yeni Açıklama
Barbunyaya Eklendiğinde Lezzetini İki Kat Artıran Baharat! Faydası Katlanıyor Barbunyaya Eklendiğinde Lezzetini İki Kat Artıran Baharat! Faydası Katlanıyor
Hazır Yufkayla Yapılan Böreği Lezzetlendiren Tüyo! İşte Şeflerin 5 Sırrı Hazır Yufkayla Yapılan Böreği Lezzetlendiren Tüyo! İşte Şeflerin 5 Sırrı