Thodex'in kurucusu Fatih Özer hakkında yeni karar!

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade kararının bozulması talebini reddetti.

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Thodex'in kurucusu Fatih Özer hakkında yeni karar!

Kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Elbasan Asliye Mahkemesi'nin, 2 Eylül 2022'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar da 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022'deki duruşmada, Elbasan Savcılığı'nın "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti. Özer ise, 7 Aralık’ta bu kararı temyize götürmüştü.

MAHKEME TALEBİ REDDETTİ

Özer'in temyiz başvurusunun ardından mahkeme, iade kararının bozulması talebini reddetti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Thodex - Faruk Fatih Özer
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