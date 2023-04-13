Demir sopalarla dayak... Liseliler pansiyonu işkencehaneye çevirdi, Bakanlık soruşturma başlattı

Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi ile Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi öğrencilerinin kaldığı Ankara’da Çayyolu, Ümitköy’de bulunan Ankara Türk Telekom Lisesi’nin pansiyonunda 10 Nisan akşam saatlerinde başlayan, gece 02:00’ye kadar süren şiddet hakkında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Gerçek Gündem’in ulaştığı bir veli ise bir kısım çocukların olaydan hemen sonra memleketlerine gönderildiğini aktardı.

İsmini vermek istemeyen bir eğitimci ise öğrenciler arasındaki şiddetin saatlerce sürdüğünü ve belletmen hocaların müdahalesinin ancak polis geldikten sonra olduğunu paylaştı. Eğitimci, “Erken müdahale olsaydı bu denli şiddet yaşanmazdı” dedi.

DEMİR SOPALARLA DAYAK

İddiaya göre Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi öğrencilerinin kurduğu WhatsApp grubundaki nahoş yazışmalar, paylaşımlar pansiyonda kalan bir diğer lise olan Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin eline geçti.

10 Nisan akşamı, depremzede öğrencilerin de barındığı yurtta kalan Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, yine aynı yurttaki Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi öğrencilerine saldırdı. Edindiğimiz bilgiye göre saat 21:00 sularında gerçekleşen saldırıda 30’a yakın Türk Telekom Sosyal Bilimler öğrencisi, 12 Aziz Sancar Lisesi öğrencisine saldırdı. İddiaya göre saldırıda demir sopalar kullanıldı ve çocukların birbirine işkencesi dakikalarca sürdü.

OKULU BASAN VELİLER, ÖĞRENCİLERE SALDIRDI

Gece 02:00’de ise bu kez dayak yiyen öğrencilerin velileri pansiyona geldi. Veliler, Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerine saldırdı.

Konuştuğumuz eğitimci “Veliler öğrencilere saldırıyor. Öğrenciler de haliyle velilere saldırıyor. Olayın hemen akabinde polisin gelmesi gerekiyordu. Velilerin pansiyona gelip öğrencilere saldırması da ayrı skandal. Çocuklara saldırmaları hiçbir şekilde hoş değil” diye konuştu.

Eğitimci, olaydaki temel sorunun gençler arasında yaşananlardan çok pansiyonda güvenlik görevlisi, öğretmen olmaması ve yaşananların Emniyet’e geç ulaşması olduğuna dikkati çekti.

‘İKİ OKUL DA TÜRKİYE’NİN EN İYİ OKULLARINDAN’

Eğitimci, iki okulun da Türkiye’nin en iyi okullarından olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“İki okulun öğrencilerinin kavgaları gece 02:00’ye kadar devam ediyor. Tüm bunlar olurken pansiyonda ne bir belletmen ne bir güvenlik görevlisi olaylara müdahale ediyor. Buradaki çocuklar bunu yaşıyorsa kenar semtlerde pansiyonda kalan çocuk ne yaşıyordur? İki okul da Türkiye’nin en iyi okullarından. İki güzide okulun öğrencileri bu duruma düşüyorsa diğer Meslek Lisesi’ndekilerin durumu nedir acaba?”

'PANSİYON YÖNETİMİ KILINI KIPIRDATMADI'

Haberimizden sonra Gerçek Gündem’e ulaşan bir veli ise olay akşamını şu sözlerle anlattı:

“Darp edilen çocuklardan birinin yakınıyım. Olay şu an yargıya taşınmış durumda. Pazartesi akşamı Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi yurdunda çoğunluğu 8. Sınıf olan ve aralarında depremzedelerin de bulunduğu 12 Ankara Aziz Sancar Fen Lisesi öğrencisi 6 kişilik bir 11. ve 12. Sınıf Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri grubu tarafından teker teker kendi odalarına çağırılarak iki saat boyunca kemerlerle, tahta ve metal sopalarla, adeta bir işkence gibi sopalar kırılana dek darp edildi. Dahası, Sosyal Bilimler öğrencileri darp ettikleri çocuklara ‘Eğer bu olayı birilerine anlatırsanız buradan ölünüz çıkar’ diyerek ölümle tehdit etti.

Bu olaylar olurken belletmen öğretmenlere haber verilmesine rağmen öğretmenler, çocuklar futbol oynuyordur diyerek olaya müdahale etmeye bile yeltenmediler. Olayın akşam 9-10 saatlerinde yurt odalarında gerçekleştiğini hatırlatmak isterim. Olay sırasında Yurt Müdür yardımcısı Özlem Demirel de yurtta bulunuyor ve olaylar sırasında kılını bile kıpırdatmıyor. Bu olaylar yaşandıktan 40-45 dakika sonra çocukları darp eden Sosyal Bilimler 11. ve 12. Sınıf öğrencileri, darp edilen çocuğunun yanına gelen bir aileye de sataşmış ve ancak bunun üstüne yurda polis ekipleri gelmiştir.

Olayın sebebini de açıklayayım kısaca. Darp edilen Fen Lisesi öğrencileri, kısa süre önce kendi aralarında bir WhatsApp grubu kuruyorlar. Aynı yurtta kalan Sosyal Bilimler öğrencileri, çocukların telefonlarını zorla alarak bu mesajları okuyorlar ve konuşmaların kendileriyle hiçbir alakası olmamasına rağmen ahlak bekçisi kesilip çocuklara iki saat boyunca işkence ediyorlar.”

Kaynak: Gerçek Gündem