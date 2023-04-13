İstanbul'da bina araçların üzerine çöktü

İstanbul'un Güngören ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamındaki bina çökerek araçların üzerine devrildi. Binanın enkazı altında kalan araçta bulunan bir kişi yaralandı.

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İstanbul'un Güngören ilçesinde kentsel dönüşüm çerçevesindeki metruk bina araçların üzerine çöktü. İtfaiye ekipleri bir aracın içerisinde kalan bir adamı kurtardı. Adam araçtan çıkarılırken, büyük sevinç yaşandı.

Güngören Malazgirt Caddesi’nde kentsel dönüşüm çerçevesindeki metruk bina çöktü. Çöken bina araçların üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.

ARAÇLARIN İÇİNDEKİ BİR KİŞİ ENKAZ ALTINDA KALDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de molozların altında birilerinin olup olmadığını kontrol etmeye başladı. İtfaiye ekipleri aracın içerisinde sıkışan birini kurtardı. Adamın kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

 (Fotoğraf: AA)
 
 

Kaynak: İHA

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