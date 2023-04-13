25 gün önce çıkan yangında ölen kadının kimliği ortaya çıktı

Antalya Muratpaşa'da Kızılsaray Mahallesi'ndeki evde 19 Mart'ta çıkan yangında yaşamını yitiren kadının kimliği DNA testi ile belirlendi.

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25 gün önce çıkan yangında ölen kadının kimliği ortaya çıktı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde evinde çıkan yangında hayatını kaybeden kadının cenazesi, kesin kimlik tespitinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Güllük Caddesi Kızılsaray Mahallesi'ndeki evde 19 Mart'ta çıkan yangında bulunan ve Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesede ilişkin kesin kimlik tespiti işlemleri tamamlandı.

Aile üyelerinden alınan DNA örneği ve yapılan inceleme sonucunda cesedin 41 yaşındaki Meltem Bereket'e ait olduğu belirlendi.

İşlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Bereket'in cenazesinin Finike ilçesinde Turunçova Mahallesi Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

 

Kaynak: AA

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