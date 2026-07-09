Terörsüz Türkiye'de Kritik Hafta! Çerçeve Yasa Meclis Yolunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi sonrası verdiği "Terörsüz Türkiye" mesajının ardından gözler Meclis'e çevrildi. Temmuz ayının üçüncü haftasında TBMM'ye sunulması beklenen çerçeve yasa taslağında silah bırakma sürecini izleyecek kurul gibi kritik düzenlemelerin yer alması öngörülüyor. İşte detaylar...

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Terörsüz Türkiye'de Kritik Hafta! Çerçeve Yasa Meclis Yolunda
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı "Terörsüz Türkiye sürecini hükümetimiz başardı" açıklaması, gözleri yeniden sürecin yol haritasına çevirdi. Ankara'da hazırlıkları süren çerçeve yasa taslağının kısa süre içinde siyasi partilerle paylaşılması beklenirken, teklifin Temmuz ayının üçüncü haftasında TBMM'ye sunulması ve yaz tatili öncesinde yasalaştırılması hedefleniyor.

ÇERÇEVE YASA TASLAĞI

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, hafta başında çerçeve yasa taslağının DEM Parti ile paylaşılması bekleniyor. Çerçeve yasa taslağı DEM Parti’nin yetkili kurullarında ele alınacak. Taslak üzerinde yeni öneriler veya eklemeler olabilir. DEM Parti, ilgili kurullardaki çalışmasını tamamladıktan sonra İmralı heyetinin adaya gitmesi bekleniyor.

SİLAH BIRAKMAYI TAKİP İÇİN İZLEME KURULU

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli nokta terör örgütünün tüm unsurlarıyla silahlarını bırakması. Çerçeve yasada, silah bırakmayı takip edecek bir izleme kurulunun oluşturulmasına yönelik düzenlemenin yer alabileceği belirtiliyor. DEM Parti, bu kurulun oluşması halinde, kurul üyelerinin terör örgütü PKK lideri Öcalan ile de teması kurmasını istiyor.

TEMMUZ'UN ÜÇÜNCÜ HAFTASI MECLİS’E SUNULABİLECEĞİ BELİRTİLİYOR

Temasların tamamlanması halinde teklifin Temmuz ayının üçüncü haftasında Meclis’e sunulabileceği ifade ediliyor. Meclis’te ise çalışmaların Ağustos ayının ilk haftasına kadar sürmesi öngörülüyor.

Kaynak: Habertürk

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