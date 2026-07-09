Dünyanın En Büyük Askeri Komuta Merkezi Türkiye’de Yükseliyor: Pentagon’un 3 Katı Büyüklüğünde!

Milli Savunma Bakanlığı, yapımı süren Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nın 12 milyon metrekarelik devasa bir alanda hizmet vereceğini, tamamlandığında ABD’nin Pentagon binasını üçe katlayacağını duyurdu.

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Türkiye Cumhuriyeti, savunma altyapısında tarihi bir dönüm noktasına yaklaşıyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ay yıldızlı Türk bayrağından ilham alınarak tasarlanan Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nın detayları belli oldu.

Dünyanın En Büyük Askeri Komuta Merkezi Türkiye’de Yükseliyor: Pentagon’un 3 Katı Büyüklüğünde! - Resim : 1

PENTAGON VE NATO'YU GERİDE BIRAKIYOR

Buna göre, karargah, toplam 12 milyon metrekare ile 1680 futbol sahası büyüklüğünde alanda yer alıyor. Toplam 2 milyon metrekare inşaat alanı bulunan karargahın, 1 milyon metrekaresi bitti. Karargah tamamlandığında Pentagon'un 3, NATO Karargahı'nın 4 katı büyüklüğünde olacak.

Dünyanın En Büyük Askeri Komuta Merkezi Türkiye’de Yükseliyor: Pentagon’un 3 Katı Büyüklüğünde! - Resim : 2

İÇERİDE DEV BİR ŞEHİR KURULUYOR

Çevre duvarı 6,5 kilometre uzunluğunda olan karargahın, 3 bin 200 kişilik 5 konferans salonu, 1 yılda inşası tamamlanan 10 bin metrekare alana kurulu Yıldız binası, 6 bin 400 kapasiteli 6 kapalı otoparkı bulunuyor.

Dünyanın En Büyük Askeri Komuta Merkezi Türkiye’de Yükseliyor: Pentagon’un 3 Katı Büyüklüğünde! - Resim : 3

EYFEL’İN 22 KATI ÇELİK, KEOPS PİRAMİDİ KADAR BETON

Toplam 19 milyon metreküp kazı hacmi bulunan proje sonunda Keops Piramidi'nin yaklaşık hacmi olan 2 milyon metreküp beton, Eyfel Kulesi'ndeki çeliğin 22 katına denk gelen 125 bin ton çelik kullanılmış olacak. Alanda, 25 kilometre kışla içi yol uzunluğu bulunacak.

Dünyanın En Büyük Askeri Komuta Merkezi Türkiye’de Yükseliyor: Pentagon’un 3 Katı Büyüklüğünde! - Resim : 4

HYDE PARK’I GERİDE BIRAKAN YEŞİL KARARGAH

Ayrıca, Londra Hyde Park'ın 1,5 katı büyüklüğünde 1 milyon bitki ve ağaç, 2 milyon metrekare yeşil alan, 44 bin 800 kilometre kablo, 168 bin aydınlatma, 25 bin fiber optik kablo kapasitesi de yerleşkede bulunacak.

Kaynak: AA

Etiketler
Milli Savunma Bakanlığı NATO Pentagon
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