Terörsüz Türkiye'de Çerçeve Yasa Hareketliliği: DEM Parti İmralı Heyeti Numan Kurtulmuş ve Efkan Ala ile Görüşecek

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Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını tamamlayarak ortak rapor yayımlamasının ardından süreçle ilgili yasal düzenleme beklentileri sürerken, TBMM'de kritik bir görüşme planlanıyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE KRİTİK ZİRVE

İmralı Heyeti'nin çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret edeceği, ziyarette AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın da yer alacağı öğrenildi.

TBMM'de çarşamba günü Numan Kurtulmuş'un da katılacağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlenecek. İmralı Heyeti'nin Numan Kurtulmuş ile görüşmesine ilişkin saat konusunda henüz bilgi verilmedi.

SÜREÇ VE ÇERÇEVE YASA MASAYA YATIRILACAK

Görüşmede süreçle ilgili gelinen aşama ve çıkarılması beklenen çerçeve yasanın ele alınması bekleniyor.

Kaynak: ANKA