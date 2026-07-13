Muğla Açıklarında 3.5 Büyüklüğünde Deprem

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AFAD, Muğla Datça'nın 196 kilometre açığında 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Buna göre deprem saat 12.33 sıralarında ve yerin 6.87 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kaynak: Haber Merkezi