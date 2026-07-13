Muğla Açıklarında 3.5 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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AFAD, Muğla Datça'nın 196 kilometre açığında 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Buna göre deprem saat 12.33 sıralarında ve yerin 6.87 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 13, 2026
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Akdeniz - [196.17 km] Datça (Muğla)
Tarih:2026-07-13
Saat:12:33:07 TSİ
Enlem:35.05056 N
Boylam:26.6475 E
Derinlik:6.87 km
Detay:https://t.co/EUx7khtBo0@afadbaskanlik
Kaynak: Haber Merkezi
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