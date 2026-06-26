Terörsüz Türkiye İçin 'Çerçeve Yasa': Kapatılan 16 Bin Dosya Yeniden Açılıyor

'Terörsüz Türkiye' sürecinde yasal altyapı netleşti. Meclis gündemine gelmeye hazırlanan yeni 'çerçeve yasa' kapsamında, suça karışmamış örgüt üyelerinin davaları düşürülecek, kapatılan DGM ve Özel Yetkili Mahkemelerin karara bağladığı 16 bin dosya adli tatilde bile yeniden incelenecek.

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Terörsüz Türkiye İçin 'Çerçeve Yasa': Kapatılan 16 Bin Dosya Yeniden Açılıyor
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'Terörsüz Türkiye' sürecinde en kritik aşamaya gelindi. Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın fesih çağrısının ardından anayasa hukukçularının katılımıyla yürütülen yoğun mesai, kapsamlı bir yasa taslağına dönüştü. Önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) başkanlığına sunulması planlanan yeni çerçeve yasa teklifinin detayları, yargıda devrim niteliğinde adımları beraberinde getiriyor.

SADECE PKK'YI KAPSAYACAK

Nefes'ten Özgür Cebe'nin haberine göre, hazırlanan taslağın, örgütün tasfiye ve fesih sürecine özel olarak kurgulanması nedeniyle diğer terör örgütlerini kapsamayacağı öğrenildi.

Teklifin yasalaşması halinde, yargı dünyası 20 Temmuz’da başlayacak adli tatilde dahi durmayacak. Terör İhtisas Ağır Ceza Mahkemeleri, "uyarlama" adı altında binlerce dosyayı karara bağlamak üzere adli tatil boyunca yoğun bir çalışma temposuna girecek.

16 BİN DOSYA RAFTAN İNİYOR

Daha önce kapatılan Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) ile bir dönem FETÖ mensuplarının yapılandığı Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından karara bağlanan ve kesin hüküm verilen Türkiye genelindeki yaklaşık 16 bin dosya, yeni yasal çerçeveye göre yeniden ele alınacak.

Bunun yanı sıra, halen Terör İhtisas Ağır Ceza Mahkemelerinde devam eden ancak çıkacak bu yeni yasal düzenlemeyi beklediği için askıda kalan binlerce derdest davanın da hızla sonuçlandırılması hedefleniyor.

SUÇA BULAŞMAYANA 5 YILLIK DENETİM

Yeni yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesini takip eden bir yıl içinde teslim olan ve herhangi bir silahlı ya da kanlı eyleme, suça bulaşmadığı istihbarat raporlarıyla teyit edilen örgüt mensupları için özel bir entegrasyon modeli uygulanacak.

Bu kişiler 5 yıl sürecek bir denetim sürecine tabi tutulacak. 5 yıllık süre zarfında yeni bir suça karışmayanların hakkındaki dosyalar için tamamen düşme kararı verilerek topluma kazandırılmaları sağlanacak.

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU DIŞINA ÇIKARILIYOR

Sürecin cezasızlık veya genel bir "af" algısı yaratmaması için düzenlemelerin titizlikle yapıldığı, ancak yasa kapsamında PKK mensuplarının işledikleri bazı suçların Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamı dışına çıkarılacağı belirtildi.

Suçların TMK dışına taşınmasıyla birlikte, cezaların infaz rejiminde yumuşamaya gidilecek ve hükümlülerin çok daha hafif infaz koşullarından yararlanmasının önü açılacak.

Kaynak: Nefes Gazetesi

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