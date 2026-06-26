Dilovası'ndaki Fabrika Yangınında 7 Tutuklama! 3'ü Çocuk 7 Kişiye Mezar Olmuştu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin aralarında görevden uzaklaştırılan Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı ve Zabıta Müdür Vekilinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

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Dilovası'ndaki Fabrika Yangınında 7 Tutuklama! 3'ü Çocuk 7 Kişiye Mezar Olmuştu
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Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 8 Kasım 2025'te çıkan yangına ilişkin yeni bilirkişi raporu doğrultusunda gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

FACİAYLA İLGİLİ 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Güvenlik önlemleriyle emniyetten çıkarılan Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T. ve Zabıta Müdür Vekili N.B, Başkan Yardımcısı ve eski İmar ve Şehircilik Müdürü H.Ö, eski Zabıta Müdür Vekili C.T, eski Yapı Kontrol müdürleri C.S. ve S.S. ile görevdeki Yapı Kontrol Müdürü M.T. Gebze Adliyesine getirildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 7 şüpheli tutuklandı.

PATLAMADA 3'Ü ÇOCUK 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025'te çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Tuncay Yıldız da 15 Kasım'da yaşamını yitirmişti.

Soruşturma kapsamında, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdür Vekili N.B. ve 3 zabıta personeli görevinden uzaklaştırılmıştı.

Fabrika sahiplerinden olan ve tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren Kurtuluş Oransal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

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