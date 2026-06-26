ABD Galibiyeti Sonrası Montella'dan Açıklama: 'Bin Zafere Bedel Bir Maç Oldu'

Dünya Kupası’ndan elenen A Milli Takım, gruptaki son maçında ABD ile karşılaştı ve maçı 3-2 kazandı. Karşılaşmanın ardından Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

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ABD Galibiyeti Sonrası Montella'dan Açıklama: 'Bin Zafere Bedel Bir Maç Oldu'
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2026 Dünya Kupası'na ilk 2 maç sonunda veda etmesi kesinleşen A Milli Futbol Takımımız, D Grubu'nun son maçında ABD ile karşılaştı ve maçı son dakikada bulduğu golle 3-2 kazandı. Maçın ardından Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Montella'nın sözleri şu şekilde:

Tabii ki şunu söylemem lazım; 90+8'de Kaan'ın ve hepimizin sevinci; bir haftadır nasıl hazırlandığımızı gösteriyor. Bu takım bunu hak etmedi! Başkanımız ve futbolcularımız için iyi oldu. Herkes duygusallaştı, ben de... Onurumuz için oynadık, galibiyet önemliydi. Başardık ve mutluyuz.

'ONURUMUZ İÇİN OYNADIK'

"98. dakikada Kaan'ın ve hepimizin sevinci, 1 haftadır nasıl bir üzüntüde hazırlandığımızı gösteriyor. Bu takım bunu hak etmedi. Futbolcularımız ve başkanımız bunu hak etmiyordu. Onurumuzla bu turnuvadan çıkmak istiyorduk. Başkanımız ve futbolcularımız için iyi oldu. Herkes duygusallaşıştı, ben de... Onurumuz için oynadık, galibiyet önemliydi. Başardık ve mutluyuz.

'FUTBOLCULARIMIZ SALDIRILARI HAK ETMEDİ'

Şuna çok inanıyorum; Kimi çağırdıysak; hepsi ilk 11 oyuncusu. 1. dakikada gol yedik, ne yaptığımızı bilen bir takım olmasaydık, bu maçı çeviremezdik. Bunu herkese gösterdik. İlk iki maçta da bu ruhu gösterdik ama futbolda bazen olmuyor. Futbolcularımız bu kadar spesifik saldırıları hak etmedi! Tekrar ayağa kalkma günü..."

'BİN ZAFERE BEDEL BİR MAÇ OLDU'

"Başımız dik bir şekilde ülkemize döneceğiz. Bu maç duygusal açıdan bin zafere bedel oldu. İlk iki maça baktığınızda, top direğe çarpıp içeri de girebilirdi ama dışarı çıkmayı tercih etti. Futbol bu. Enstantane oyunu. Kabul etmek çok zor, ama durum bu."

Kaynak: AA

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