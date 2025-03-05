Terör Örgütü PKK Lideri Öcalan’dan Yeni Mesaj! DEM Partili Vekillere ve Başkanlara Seslendi

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendisini feshetme çağrısı yapmasının ardından DEM Parti’de yoğun bir toplantı trafiği yaşandı. İlk olarak Parti Meclisi ve il eş başkanları, ardından MYK ve son olarak bugün belediye eş başkanları ile milletvekillerinin katılımıyla toplantılar gerçekleştirildi.

VEKİLLERE VE BAŞKANLARA HASSASİYET UYARISI

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre; DEM Parti eş genel başkanlarının başkanlığında yapılan ve yaklaşık 7 saat süren toplantıda, milletvekillerine ve belediye başkanlarına sürecin hassasiyetine uygun bir dil kullanmaları gerektiği konusunda uyarı yapıldı. Süreci olumsuz etkileyebilecek söylem ve tutumlardan kaçınılması gerektiği özellikle vurgulandı.

"BARIŞ ÜZERİNE SÖZ KURUN"

Toplantıda, Öcalan’ın DEM Partili milletvekillerine yönelik mesajı da paylaşıldı. Öcalan'ın milletvekillerine “Barış üzerine söz kurun, barışı sahiplenin ve anlatın” şeklinde bir çağrı yaptığı öğrenildi.

'40 YIL ÖNCE KÜRT'ÜN ADI YOKTU'

Toplantıda Öcalan’ın DEM’li belediye başkanlarına yönelik mesajı da paylaşıldı. Öcalan’ın başkanlara “40 yıl önce Kürt’ün adı yoktu, bugün belediyeleri var. Süreci anlatın, barışı halka anlatın” mesajını ilettiği ifade edildi.

HALK TOPLANTILARI DÜZENLENECEK

Ayrıca DEM Parti, süreci kamuoyuna daha iyi anlatabilmek adına çalışmalarına da hız verdi. 9-15 Mart tarihleri arasında, Türkiye'nin 100 farklı noktasında halk toplantıları ve salon buluşmaları düzenlenecek. Bu toplantılarda, bölgeye özgü önemli isimlerle, sivil toplum kuruluşları, aydınlar ve Alevi örgütleriyle görüşmeler yapılacak.

Kaynak: Habertürk