Çocuklar Oyun Oynarken 6 Aylık Cenin Bulmuştu... İstanbul'daki Kan Donduran Olayda Yeni Gelişme

İstanbul Güngören'de boş bir arsada oyun oynayan çocuklar, üzeri taşla örtülmüş halde bebek cesedi bulmuştu. Yapılan incelemelerde 6 aylık hamile bir kadının ilaç içerek düşük yaptığı ve ölü ceninin araziye bırakıldığı tespit edilmişti. Olayın ardından gözaltına alınan anne ve baba serbest bırakıldı.

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Çocuklar Oyun Oynarken 6 Aylık Cenin Bulmuştu... İstanbul'daki Kan Donduran Olayda Yeni Gelişme

İstanbul Güngören’de Güneştepe Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde boş bir arsada oyun oynayan çocuklar, taşların arasına gizlenmiş şekilde ölü cenin bulunmuştu. 6 aylık hamile kadının bir hafta öncesinde ilaç içerek düşük yaptığı ve cenini araziye bırakıldığı tespit edilmişti.

Olay sonrası bebeğin babası olduğu belirlenen H.A. ve anne P.N.D. yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ekiplerin çalışmalarının ardından arsada bulunan cenin ise Adli Tıp Kurumu morguna gönderilmişti.

SERBEST BIRAKILDILAR

Anne ve baba emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından "çocuk düşürme" suçundan Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilmişti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından şüpheli anne P.N.D. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. H.A. isimli babanın ise savcılıktan serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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