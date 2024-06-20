Termometreler 52 dereceyi gördü, vatandaşlar çeşmelere akın etti

Şanlıurfa'da aşırı sıcaklıklar yaşanıyor. Şanlıurfa'da şehir içine konan termometreler 52 dereceyi gösterdi.

Son Güncelleme:
Termometreler 52 dereceyi gördü, vatandaşlar çeşmelere akın etti

Şanlıurfa'da termometreler 52 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar çeşme başlarında serinledi.

Türkiye'de en yüksek hava sıcaklıklarının yaşandığı kentlerden Şanlıurfa'da da vatandaşlar serinlemek için her yolu deniyor.

Bazı vatandaşlar serinlemek için parkları ve yeşil alanları tercih ederken bazıları ise çeşme başlarında üzerine su dökerek serinledi.

Vatandaşlar, serinlemek için her yolu denediklerini söyledi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Şanlıurfa Sıcak Hava
Son Güncelleme:
Klasik incirden daha faydalı. Üstelik hasat sonrası kazancı da yüksek Klasik incirden daha faydalı. Üstelik hasat sonrası kazancı da yüksek
Mardin'de üstsüz halde yürüyen kadın hastaneye kaldırıldı: "Beni siz delirttiniz!" Mardin'de üstsüz halde yürüyen kadın hastaneye kaldırıldı
ATV sezona iddialı giriyor! Ben Bu Cihan'a Sığmazam'ım yerine yeni dizi ATV sezona iddialı giriyor! Ben Bu Cihan'a Sığmazam'ım yerine yeni dizi
Apar topar hastaneye kaldırılan Ahu Tuğba'nın hastalığı belli oldu Apar topar hastaneye kaldırılan Ahu Tuğba'nın hastalığı belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 7 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Kredi kartı limitleri değişiyor! İşte yeni düzenlemenin detayları Kredi kartı limitleri değişiyor!
Özgür Özel'in 'Bidon kafa' çıkışı Yılmaz Özdil'i kızdırdı: Sana bu iftiranı yedireceğim Özel'in 'Bidon kafa' çıkışı Yılmaz Özdil'i kızdırdı
CHP’li belediyenin otel inadına yargı bir kez daha "Dur" dedi CHP’li belediyenin otel inadına yargı bir kez daha "Dur" dedi
Amansız bir hastalıkla mücadele ediyordu... Eski CHP'li isim hayatını kaybetti! Eski CHP'li isim hayatını kaybetti!