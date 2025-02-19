Temizlemek İçin Girdiği Kuyudan Çıkamadı

Batman'da temizlemek için köyün su kuyusuna giren Osman Turan bir daha çıkamadı. Turan'ın zehirlenmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Temizlemek İçin Girdiği Kuyudan Çıkamadı

Batman’ın Hasankeyf ilçesine bağlı Karaköy köyü Guhari mevkisinde 17 Şubat öğleden sonra üzücü bir olay yaşandı. Osman Turan, temizlemek için girdiği kuyuda yakını Ş.Z. tarafından hareketsiz halde bulundu.

Temizlemek İçin Girdiği Kuyudan Çıkamadı - Resim : 1

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, Osman Turan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından Petrol Mezarlığı’nda defnedildi.

Temizlemek İçin Girdiği Kuyudan Çıkamadı - Resim : 2

Ölüm sebebiyle ilgili yapılan ilk değerlendirmede, Turan’ın benzinli su motorundan çıkan egzoz gazından zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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