TEM’deki Feci Kaza Can Aldı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kaza, gece saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Havullu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Ahmet Fazıl Tunç idaresindeki 06 GP 408 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak taklalar attı.

Kazada otomobil hurdaya dönerken olay yerine polis, sağlık ve Gerede Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Ramazan Peker yaşamını yitirirken sürücü Ahmet Fazıl Tunç ile ismi öğrenilemeyen bir kişi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA