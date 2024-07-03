Manisa'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başladı
Manisa'nın Soma ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Korkutan alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Darkale Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
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