TEM'de Feci Kaza: 1'i Çocuk 12 Yaralı Var

Sultangazi, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada yaralanan 1'i çocuk olmak üzere 12 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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TEM'de Feci Kaza: 1'i Çocuk 12 Yaralı Var
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Kaza, saat 06.30 sıralarında TEM Otoyolu Cumhuriyet Mahallesi mevkii Gazi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Osman A.'nın kullandığı 34 PYJ 050 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak devrildi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını kontrollü şekilde sağladı. İtfaiye ekipleri ise midibüsün içerisindeki yolcuları camları kırarak kurtardı.

1'İ ÇOCUK 12 YARALI

Kazada 1'i çocuk olmak üzere yaralandığı belirlenen 12 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şoför Osman A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu oluşurken, midibüsün kaldırılmasının ardından yoldaki trafik tekrar normale döndü.

Kaynak: DHA

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