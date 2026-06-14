İstanbullular Dikkat, Bu Yollar Kapalı

İstanbul'da, Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu kapsamında sabah saatlerinden itibaren Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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İstanbullular Dikkat, Bu Yollar Kapalı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce, bugün (14 Haziran Pazar) gerçekleştirilecek olan Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu kapsamında; saat 09.00'dan itibaren Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

KAPANACAK YOLLAR

• Galata Köprüsü,

• Sahil Kennedy Caddesi (Çatladıkapı - Sirkeci Işıklar Arası),

• Reşadiye Caddesi,

• Ragıp Gümüşpala Caddesi,

• Abdülezel Paşa Caddesi,

• Mürselpaşa Caddesi,

• Ayvansaray Caddesi,

• Kadir Has Caddesi,

• Meclis-i Mebusan Caddesi,

• Kemeraltı Caddesi,

• Dolmabahçe Caddesi,

• Beşiktaş Caddesi,

• Eski Yıldız Caddesi,

• Barbaros Bulvarı (Merkez Komutanlığı Işıklar Arası),

• Çırağan Caddesi,

• Tersane Caddesi,

• Refik Saydam Caddesinden Unkapanı istikametine giden yol,

• İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arası güzergâh.

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

• Unkapanı Köprüsü (Atatürk Köprüsü),

• Vatan Caddesi,

• Millet Caddesi,

• Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi,

• Palanga Caddesi,

• Asariye Caddesi,

• Tarlabaşı Bulvarı,

• Portakal Yokuşu Caddesi,

• Dereboyu Caddesi,

• Asker Ocağı Caddesi,

• İnönü Caddesi,

• Evliya Çelebi Caddesi.

Kaynak: DHA

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