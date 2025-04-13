TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: Trafik Felç Oldu

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Edirne istikametindeki girişinde meydana gelen zincirleme trafik kazası, İstanbul trafiğini kilitledi. Dört aracın karıştığı kazada iki kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik amacıyla otoyolda iki şerit geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bu durum, TEM Otoyolu üzerinde Ümraniye’ye kadar uzanan yoğun bir araç kuyruğuna neden oldu.

Kazaya karışan araçların çekilmesiyle birlikte trafik akışı yeniden normale dönerken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA