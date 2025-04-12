Seyir Halindeyken Damperi Açılan Tır Üst Geçide Çarptı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde seyir halinde olan tırın bir anda damperi açıldı. Üst geçide çarpan tır yolda kalırken, kaza sonrası yolda ulaşım tek şeride düştü.
Alınan bilgiye göre, Bursa-Gemlik yolunda ilerlemekte olan 41 ARJ plakalı tırın damperi açılarak üst geçide çarptı. Kaza sebebiyle trafik uzun süre tek şeritten sağlanabildi. Çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılan tırın arından yol normal olarak ulaşıma açıldı.
Trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA