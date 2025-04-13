Down Sendromlu Çocuğu Oyun Salonuna Almayan 5 Kişiye Gözaltı: İlk Skandalları Değilmiş!

Ankara'da down sendromlu çocuğun oyun alanına alınmadığı anlara ilişkin görüntüler vicdanları sızlatmıştı. Görevli beş kişi gözaltına alınırken 1 Nisan'da da otizmli bir çocuğun oyun salonuna alınmadığı ortaya çıktı.

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Down Sendromlu Çocuğu Oyun Salonuna Almayan 5 Kişiye Gözaltı: İlk Skandalları Değilmiş!

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bir alışveriş merkezinde yaşanan ayrımcılık skandalı kamuoyunda büyük tepki topladı. Down sendromlu bir çocuğun, AVM içindeki oyun alanına alınmaması üzerine olay yargıya taşındı.

Oyun salonunun sorumlu müdürü ile birlikte toplam 5 çalışan gözaltına alındı. Aynı işletmede 1 Nisan tarihinde de benzer bir olayın yaşandığı, bu kez otizmli bir çocuğun içeriye alınmadığı ortaya çıktı.

Olay down sendromlu çocuğun öğretmeni Sevcan Odabaşı Karakurt’un polis ekiplerine şikâyette bulunmasıyla gün yüzüne çıktı. Şikâyet sonrası çocuğun ailesi bilgilendirilirken, polis ekipleri işletmeye yönelik adli işlemleri başlattı. Aynı oyun alanında daha önce de benzer bir dışlayıcı tutumun yaşandığı, otizmli bir çocuğun da oyun salonuna alınmadığı ve olayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bildirildiği öğrenildi.

Down Sendromlu Çocuğu Oyun Salonuna Almayan 5 Kişiye Gözaltı: İlk Skandalları Değilmiş! - Resim : 1

Cumhuriyet Savcısı talimatıyla oyun salonunun sorumlu müdürü E.G. ile dört kadın çalışan gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.

BELEDİYEDEN SERT MÜDAHALE

Olayın yankıları sürerken, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Başkan Beşikçioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, söz konusu işletmenin ruhsatsız çalıştığının tespit edildiğini ve zabıta ekiplerince mühürlendiğini açıklamıştı.

"İlçemizde her bireyin eşit, güvenli ve sağlıklı ortamlarda hizmet alması temel önceliğimizdir" ifadelerini kullanan Beşikçioğlu, ayrımcı uygulamalara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini belirtmişti.

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Kaynak: İHA

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