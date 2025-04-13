Ünlü Anchorman Sesiyle Sosyal Medyayı Salladı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, takipçilerinin karşısına bu kez müzikle çıktı. Ersoy'un ilk tekli çalışması olan şarkı yıllar sonra sosyal medyayı salladı.

Ersoy 2022 yılında şarkısını sosyal medya hesabından "Bugün benim doğum günüm. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim bir gün oldu. İlgi ve beğenilerinize sunarız… Eleştirilerinize de tabii" notuyla paylaşmıştı.

Müziği Osman Öztunç’a ait olan eser, dijital platformlarda yayımlanmasının ardından büyük ilgi gördü ve 1 milyonun üzerinde dinlenmeye ulaştı.

Şair Nihal Atsız’ın "Geri Gelen Mektup" adlı şiirini yorumlayan Mehmet Akif Ersoy'un sesi dinleyenleri hayrete düşürdü. Şarkı sosyal medyada bir kez daha gündem oldu.

İşte Ersoy'un seslendirdiği şarkının sözleri:

"Geri Gelen Mektup

Bilmem bu yanardağ ne biçim korla tutuştu?

Pervane olan kendini gizler mi hiç alevden?

Sen istedin ondan bu gönül zorla tutuştu.

Gün, senden ışık alsa da bir renge bürünse;

Ay, secde edip çehrene, yerlerde sürünse;



Her şey silinip kayboluyorken nazarımdan,

Yalnız o yeşil gözlerinin nuru görünse...

Hançer gibi keskin ve çiçekler gibi ince



Çehren bana uğrunda ölüm hazzı verince

Gönlümdeki azgın devi rüzgarlara attım;

Gözlerle günah işlemenin zevkini tattım.

Gözler ki birer parçasıdır sende İlahın,

Gözler ki senin en katı zulmün ve silahın,

Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin;

Sen öldürüyorken de vururken de güzelsin!"

Kaynak: Haber Merkezi