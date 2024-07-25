Telefon Bomba Gibi Patladı: Neye Uğradığını Şaşırdı

Bitlis'te bir teknik serviste, tamir halindeki telefon bomba gibi patladı. Telefon tamircisi Yusuf Altındaş korku dolu anlar yaşadı.

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Bitlis’in Ahlat ilçesinde bir telefon teknik servisinde tamir esnasında patlayan telefonun patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Şehit Summani Görgen Caddesi üzerinde bulunan Yusuf Altındaş’a ait telefon satış ve tamirinin yapıldığı dükkanda meydana gelen olayda güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde telefon tamircisi Yusuf Altındaş’ın tamir ettiği telefonun bataryası bir anda alev alarak patladı.
Telefon Bomba Gibi Patladı: Neye Uğradığını Şaşırdı - Resim : 1

Tamirci Altındaş, elinde patlayan bataryadan çıkan alevlerin yükselmesiyle korku dolu anlar yaşadı.
Yüzünü yanmaktan son anda kurtaran Altındaş, panikle telefonu yere atıp uzaklaştı. Telefon tamircisi Altındaş’ın kısa bir şoktan sonra patlayan telefon sonucu ortaya çıkan yangını söndürdüğü kameraya yansıdı.
Telefon Bomba Gibi Patladı: Neye Uğradığını Şaşırdı - Resim : 2

Yaşadıklarını anlatan telefon tamircisi Yusuf Altındaş, “Bitlis’in Ahlat ilçesinde 16 yıldır telefon tamir işiyle uğraşıyorum. Müşterimizin getirdiği ve bataryası şişmiş olan telefonu tamir esnasında havanında sıcak olmasından dolayı batarya patlaması oldu o esnada. Ben olayın refleksiyle kendimi dışarı attım daha sonra yeniden geri dönüp oluşan yangını söndürdüm, olayı çok şükür ucuz atlattık” dedi.

Kaynak: İHA

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