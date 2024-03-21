TIR ile minibüs çarpıştı: 5 ölü, 10 yaralı

Tekirdağ'da bir tır yolcu minibüsüne çarptı. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinden Tekirdağ'ın Saray ilçesine seyir halindeki minibüs, Çukuryurt Mahallesi Çayla Kavşağı'nda tırla çarpışarak devrildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.

Kaynak: AA