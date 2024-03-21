TIR ile minibüs çarpıştı: 5 ölü, 10 yaralı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, TIR ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
Tekirdağ'da bir tır yolcu minibüsüne çarptı. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
Kırklareli'nin Vize ilçesinden Tekirdağ'ın Saray ilçesine seyir halindeki minibüs, Çukuryurt Mahallesi Çayla Kavşağı'nda tırla çarpışarak devrildi.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.
Kaynak: AA
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