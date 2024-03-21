Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Akdeniz açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Saat 09:16'da meydana gelen depremin derinliği ise 7.7 kilometre.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 21, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-03-21
Saat:09:16:33 TSİ
Enlem:34.62806 N
Boylam:24.15889 E
Derinlik:7.7 km
Detay:https://t.co/p7bD8Ayz6I@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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