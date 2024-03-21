Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamada, Akdeniz açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Saat 09:16'da meydana gelen depremin derinliği ise 7.7 kilometre.

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