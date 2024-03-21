AYM Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi: Can Atalay kararında nasıl tutum almıştı?

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı seçiminde sonuç belli oldu. Başkanlığa Kadir Özkaya seçildi.

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AYM Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi: Can Atalay kararında nasıl tutum almıştı?

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı seçiminde sonuç belli oldu.

Zühtü Arslan'ın görev süresinin 20 Nisan’da dolacak olması nedeniyle yapılan seçimde yeni başkan Kadir Özkaya oldu.

AYM Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi: Can Atalay kararında nasıl tutum almıştı? - Resim : 1

Kadir Özkaya 9 oyla başkan seçilirken, Yusuf Şevki Hakyemez 6 oy aldı.

Özkaya, 22 Aralık 2014’te Anayasa Mahkemesi üyeliğine başladığı için üyelikteki 12 yıllık görev süresi 22 Aralık 2026’da sona erecek. Dolayısıyla Özkaya’nın, 4 yıllık başkanlık süresi 2 yıl 8 ay sonra sona erecek.

Kadir Özkaya, TİP'ten milletvekili seçilmesine rağmen serbest bırakılmayan Gezi tutuklusu Can Atalay'ın bireysel başvurusunda, 'ihlal' yönünde görüş bildiren AYM üyelerinden biriydi.

KADİR ÖZKAYA KİMDİR?

AYM'nin internet sitesinde Kadir Özkaya'nın biyografisi ile ilgili şu bilgiler verildi:

"1963 yılında Tarsus’ta doğmuştur. Bandırma Ortaokulunun ardından Tapu Kadastro Meslek Lisesini bitirmiş, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1985 yılında mezun olmuştur.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulunmuştur. 4/2/1991 tarihinde başladığı idari yargı hâkimlik stajını tamamladıktan sonra 13/5/1993 tarihinde Danıştay tetkik hâkimliğine atanmıştır. 2004 yılı Kasım ayına kadar bu görevini sürdürmüştür. 21/10/2005 tarihinde ise Kasım 2004’te geçici olarak görevlendirildiği Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevine atanmıştır. Bu görevi yürütmekte iken 2011 yılında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine; 18/12/2014 tarihinde de Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş ve 22/12/2014 tarihinde göreve başlamıştır.

2002 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Uzmanlık Programı’nı Yerel Yönetimlerinin Seçilmiş Organlarının Organlık Niteliklerini Yitirmeleri konulu tezi ile bitirmiştir. Açıklamalı İçtihatlı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Belediye Başkanları Meclis Üyeleri ve Muhtarların Soruşturulmaları Yargılanmaları ve Düşürülmeleri isimli ortak çalışma ürünü iki kitabı bulunmaktadır.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 12/3/2020 ve 5/3/2024 tarihlerinde yapılan toplantıda iki kez Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçildi.

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Can Atalay Zühtü Arslan
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