Kıbrıs'taki yolsuzluk ve sahte diploma soruşturmasının ucu MHP'li milletvekiline uzandı: 'Son yılların en büyük skandalı'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gündem ‘Son yılların en büyük skandalı’ denilen sahte diploma ve yolsuzluk skandalı… Skandalın merkezinde ise MHP’li milletvekili Levent Uysal’ın eşinin üzerine kurulan Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi yer alıyor.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, KKTC’de ‘sahte diploma ve yolsuzluk’ soruşturması genişledikçe yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Birçok bürokratın, polisin ve siyasetçinin adının karıştığı skandalın ucu ise MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’a uzandı.

KKTC basınında yer alan haberlere göre, skandallarla anılan üniversitenin sahibi Levent Uysal denilse de üniversitesinin internet sitesinde Levent Uysal’ın eşi Ece Uysal tarafından kurulduğu belirtiliyor. Ancak tüm bunlara rağmen KKTC’de şirketleri de bulunan Uysallara henüz dokunulmadı.

Kıbrıs basınında yer alan bilgilere göre, “sahte diploma ve yolsuzluk” soruşturması polis teşkilatına bile sıçradı. Gazimağusa Polis Müdürü Mahmut Barış Sel, başkent Lefkoşa’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sel’in 18 Ocak 2023 tarihinde KSTÜ’nün öğrenci kayıt sistemine girişi olmasına rağmen 11 Eylül 2021’de kaydolmuş gibi gösterildiği, 1 Şubat 2023 tarihinde 9 ders notunun gelişigüzel sisteme girildiği, tez sunmadığı halde sunmuş gibi gösterilip, 19 Haziran 2023’de işletme yüksek lisanstan mezun edildiği belirtildi.

SORUŞTURMAYA BİRÇOK İSİM KARIŞTI

Ayrıca soruşturmaya ismi karışanlar şöyle:

• Milletvekili Emrah Yeşilırmak

• Cumhurbaşkanlığı Koruma Birimi’nde görevli polis mensubu

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürü Meray Dürüst

• TRT Kuzey Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan

• Eski Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst

• Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) mensubu Yarbay Özgür Alp,

• YÖK’ün Kuzey Kıbrıs muadili Yükseköğretim Planlama, Denetleme ve Akreditasyon Kurumu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ve eski yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler

• YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker

DİPLOMANIN TÜRKİYE’DE DE GEÇERLİLİĞİ VAR

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi 2016 yılında kuruldu. Diş Hekimliği, Tıp, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sağlık Bilimleri, Eczacılık ve Veteriner Fakültesi’yle eğitim veren üniversite bünyesinde iki ayrı yüksekokul bulunuyor. 2017 yılında da üniversite Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından akredite edilerek denklik aldı. Yani bu üniversitede mezun olanların diplomaları Türkiye’de de kabul görüyor, hekimlik yapabiliyorlar.