ÖSYM duyurdu: MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınav sonuçları açıklandı
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuçlarının açıklandığı bildirildi.
Öğrenci Seçme ve Yerleştireme Merkezi(ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuçlarını açıkladı.
3 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2024-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bakabilecek.
Kaynak: Gerçek Gündem
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