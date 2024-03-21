ÖSYM duyurdu: MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınav sonuçları açıklandı

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

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ÖSYM duyurdu: MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınav sonuçları açıklandı

Öğrenci Seçme ve Yerleştireme Merkezi(ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuçlarını açıkladı.

3 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2024-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bakabilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

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