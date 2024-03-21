Hükümet konağı mı para öğütme makinası mı? Maliyet 7 kat aşıldı

Yurttaşlar ekonomik krizin altında ezilmeye devam ederken, maliyetleriyle gündemden düşmeyen hükümet konaklarının arasına bir yenisi daha eklendi. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de Kadirli ilçesinde inşası devam eden hükümet konağı adeta paraları öğüttü.

Konağın öngörülen maliyeti yapımına başlanmasından bu yana yedi kat aşıldı.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Osmaniye İl Özel İdaresi koordinesinde Kadirli ilçesinde inşasına başlanan hükümet konağı için ilk çivi, 30 Nisan 2021 tarihinde çakıldı. Özel İdare, konağın yapımı için Türkan Yapı isimli şirket ile 16 milyon 636 bin TL’lik anlaşma yaptı. Konağın 14 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılması planlandı.

HALEN HİZMETE AÇILMADI

Yapımı için toplam 16,6 milyon TL harcanan konak, planlanan tarih olan 16 Mart’ta 2022’de tamamlanamadı. Konağın, Nisan 2021’den Mart 2022’ye kadar yalnızca kaba inşaatının tamamlandığı öğrenildi. Osmaniye İl Özel İdaresi, yarım bırakılan konağın tamamlanması için 27 Şubat 2024 tarihinde yeni bir ihale daha düzenledi.

Özel İdare’nin, “Kadirli Hükümet Konağı İkmal Yapım İşi” başlıklı ihalesinde 129 milyon 576 bin TL’lik yaklaşık maliyet hesabı çıkarıldı. İhale ise 111 milyon 638 bin TL’ye sonuçlandı. Osmaniye İl Özel İdaresi ile Alacadoruk İnşaat arasında 13 Mart 2024’te 111,6 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

Mart 2022’de bitirilmesi planlanan konağın yeni bitirilme tarihi Kasım 2024 oldu. Konağın, 16,6 milyon TL olarak açıklanan yapım maliyeti ise ikmal ihalesi ile birlikte 128 milyon 274 bin TL’ye fırladı. Öngörülen maliyet yediye katlandı.