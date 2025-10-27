Tekirdağ'ı Sağanak Vurdu! Cadde ve Sokaklar Göle Döndü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, kısa sürede yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı, vatandaşlar cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle evlerine girmekte zorlandı.

Belediye ve itfaiye ekipleri, iş makineleriyle su tahliye çalışmalarına başladı. Yetkililer, yağışın gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde devam edebileceğini bildirdi.

Kaynak: AA