İBB'ye 'Veri Sızıntısı' Soruşturmasında Sıcak Gelişme

İBB’ye bağlı 'İstanbul Senin' uygulamasında milyonlarca kullanıcının verilerinin iki farklı ülkeye sızdırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, 6 kişi tutuklandı. 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
İBB'ye 'Veri Sızıntısı' Soruşturmasında Sıcak Gelişme
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'nin 'İstanbul Senin' uygulamasına yönelik başlatılan soruşturmada 15 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilere, 4,7 milyon vatandaşın verilerini iki farklı ülkeye sızdırma suçlaması yöneltildi.

Savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edilen 15 kişinin 6'sı hakkında tutuklama kararı çıktı. Diğer 9 kişiyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Son Güncelleme:
Hacettepe’de Döner Bıçaklı Dehşet! 1 Öğrenci Yaralandı, 4 Kişi Gözaltına Alındı Hacettepe’de Döner Bıçaklı Dehşet!
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Cadde Ortasında Ölümcül Karşılaşma! Husumetlisini Görünce... Cadde Ortasında Ölümcül Karşılaşma! Husumetlisini Görünce...
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Güllü'nün Ölümünde Şoke Eden İddia! 'ANNEMİ BEN ÖLDÜRDÜM!' Güllü'nün Ölümünde Şoke Eden İddia! 'ANNEMİ BEN ÖLDÜRDÜM!'
Mersin ve Çanakkale Peş Peşe Sallandı Mersin ve Çanakkale Peş Peşe Sallandı
Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti mi Kuruyor? Çok Konuşulan İddiaya Yanıt Geldi Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti mi Kuruyor? Çok Konuşulan İddiaya Yanıt Geldi
Karadağ’ın ‘Vize’ Kararı Sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan İlk Açıklama Vizesiz Geçiş Hakkı Askıya Alındı... Dışişleri'nden Açıklama Geldi
Bakan Yerlikaya Yeni Sistemi Tanıttı! Polisin Yeni Gözü Devrede! Trafikte Artık Her Şey Kaydedilecek Bakan Yerlikaya Yeni Sistemi Tanıttı! Polisin Yeni Gözü Devrede! Trafikte Artık Her Şey Kaydedilecek