İBB'ye 'Veri Sızıntısı' Soruşturmasında Sıcak Gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'nin 'İstanbul Senin' uygulamasına yönelik başlatılan soruşturmada 15 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilere, 4,7 milyon vatandaşın verilerini iki farklı ülkeye sızdırma suçlaması yöneltildi.

Savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edilen 15 kişinin 6'sı hakkında tutuklama kararı çıktı. Diğer 9 kişiyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

