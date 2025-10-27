Cadde Ortasında Ölümcül Karşılaşma! Husumetlisini Görünce...

Çanakkale'de karşılaşan iki husumetli arasında kavga çıktı. M.K.K., S.T.’yi cadde ortasında bıçaklayarak öldürdü.

Cadde Ortasında Ölümcül Karşılaşma! Husumetlisini Görünce...
Çanakkale'de husumetliler arasında başlayan kavga, ölümle sonuçlandı. Olay, sabah saat 06.20 sıralarında Barbaros Mahallesi Sarıçay Caddesi’nde meydana geldi. M.K.K., caddede karşılaştığı husumetlisi S.T.'yi bıçakladı. Kanlar içerisindeki vatandaşı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.T.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cadde Ortasında Ölümcül Karşılaşma! Husumetlisini Görünce... - Resim : 1

İTİRAF ETTİ

Olay yerinde bekleyen M.K.K., gelen Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine suçunu itiraf etti. M.K.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler
Cinayet
