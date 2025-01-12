Tekirdağ'daki Aile Katliamında Kan Donduran Detaylar: Mektup Bırakıp Akrabalarını Aramış

Tekirdağ'ın Marmaraeğrelisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi Kamelya 43 Sokak’ta bulunan Özpolatlar 1 Sitesi’ndeki 2 katlı villada aile katliamı yaşandı.

İhbar üzerine villaya giden ekipler; Özbekistan uyruklu Shaxnoz L., Necip O. ve 7 yaşındaki kızları Şehrinin O.'yu silahlı vurulmuş olarak, yerde kanlar içinde buldu.

ANNE KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Anne ve kızının hayatını kaybettiği tespit edilirken, babanın ise duran kalbi, sağlık ekibinin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AKRABALARINI ARAYIP MEKTUP BIRAKMIŞ

Olaya ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Necip O.'nun olaydan önce İstanbul'da yaşayan akrabalarını arayarak, "Biz intihar edeceğiz" diyerek telefonu kapattığı öğrenildi.

Evde yapılan aramada Necip O.'nun bıraktığı bir mektup bulunurken, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA