Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Süleymanpaşa, Malkara ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda 9 zanlı yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 130 kök Hint keneviri, 110 gram sentetik uyarıcı, 55 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 200 lira ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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