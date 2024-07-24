Marketlerde Yeni Dönem! Alışverişte Sürprize Son: Bu Uygulama Yakında Zorunlu Olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ‘Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması’ hayata geçirildi. Buna göre zincir marketler gibi gıda işletmelerinde karekod uygulaması başlıyor. Artık ürün kasaya gitmeden hakkındaki tüm bilgiler öğrenilebilecek.

Milliyet'e konuşan Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Hukuk Komisyonu Üyesi Baki Öztürk şu ifadeleri kullandı:

“Tüketicinin güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla başlatılan karekod uygulaması Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirildi. Burada amaç vatandaşların, ürünün ilk üretim aşamasından kendisinin tüketim aşamasına kadar olan süreçte aldığı ürünün ne kadar güvenilir olduğunu rahatlıkla sorgulayabilmesidir.

VATANDAŞLAR NASIL SORGULAMA YAPACAK?

Tüketicinin yapması gereken tek şey “Tarım Cebimde” uygulamasını telefonuna indirip, “Gıda Kontrol” menüsünden “İşletme Denetim Sorgulama” seçeneğine tıklamaktır. Daha sonrasında kamerası ile karekodu okutmalıdır. Her işletmenin kendine özel karekod içeren görselleri sayesinde tüketici, işletmeye ait kayıt/onay numarası, unvan, adres ve en son denetim tarihi bilgilerine rahatlıkla ulaşılabilecek.

İşletmeler https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden “İşletme Karekod Oluşturma" linkine tıklayıp gerekli bilgilerini doldurduktan sonra kendilerine özel karekod belgesini oluşturabilirler ve bunları vatandaşların rahatlıkla görebileceği ve sorgularını yapabileceği yerlere asabilirler.

Tarım Cebimde uygulaması aslında sadece gıda işletmelerinin en son ne zaman denetlendiğini göstermiyor. Çiftçi Kayıt Sistemi bilgilerinden, yetiştirilen ürün bilgilerine kadar birçok bilgiyi gösteren bir uygulama. Sürekli olarak da Tarım Bakanlığı tarafından geliştiriliyor.

VATANDAŞ ŞÜPHELİ ÜRÜN TESPİT EDERSE NE YAPMALI?

İşletme Denetim Sorgulaması’nda şu anda en son denetimin bilgileri yer almakta ancak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da karekod sonucunda sadece tarihin değil denetim sonucunun da yer alacağını ve bu konuda da çalışmanın en hızlı şekilde sonuçlanacağını söylemektedir. Yani aslında taklit veya güvenilirliğinden şüphe duyulan bir ürünle karşılaşıldığında vatandaşların yapacağı ihbar sonucunda yapılan denetim sonuçları da yakın zamanda karekod sorgulaması sonucunda görülebilecek. Ancak Tarım Cebimde uygulamasında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın iletişim bilgileri de yer almaktadır. Ayrıca vatandaşlar ALO 174 GIDA HATTI ve Ticaret Bakanlığı’nın ALO 175 TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI ile ilgili şikayet ve ihbarlarını rahatlıkla oluşturup sonuçlarını da buradan öğrenebilmektedir. Yine yapmış oldukları bu ihbar ve şikayetler sonucunda da Bakanlıklar gerekli denetimleri yapmaktadır.

TÜM ZİNCİR MARKETLER BU UYGULAMAYA GEÇER Mİ?

Şu anda gönüllülük esası ile işletmelere getirilmiş bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. İlk olarak Tarım ve Kredi Sıfır Marketi’nde uygulanmaya başlandı. Tahminimiz tüm işletmelerin en hızlı şekilde bu sisteme geçeceği yönünde. Rekabet ortamı ve vatandaşın güvenini kazanmış olmak bir işletme için çok önemli. En son ne zaman denetime girdiğini ve ilerleyen dönemde de denetim sonucunun yer alacağı bir sistemi kendi müşterilerine sunmak tüm zincir marketler ve gıda işletmeleri için çok önemli bir tercih sebebi olacaktır.

Buradaki zorunluluk aslında işletmeler için ticari ortamın ve rekabetin kendi şartlarından kaynaklanan bir gönüllü zorunluluk olacaktır, ancak ilerleyen dönemlerde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu uygulamayı zorunlu tutması da pek muhtemel görünüyor.”