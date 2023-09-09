Tekirdağ'da ekmeğin içinden çıkan şoke etti!

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi Yıldızkent bölgesinde bulunan bir büfeden ekmek alan Onur B, ekmeğin içinden çıkan bir avuç çuval ipini görünce şoke oldu.

Ekmeğin içinden çıkan bir avuç çuval ipini gösterip sitem eden Onur B, şu ifadelere yer verdi:

"İnsan sağlığıyla bu kadar kolay oynanmaması lazım. Bu tür yerlerin denetiminin sıklaştırılması gerek. Ama sonuçta burada bu ekmeği satan büfenin hiçbir suçu yok. Sonuçta büfe ekmeğin içini açıp bakamaz. Sıkıntı bu ekmeği getiren firmada."

Kaynak: Gerçek Gündem