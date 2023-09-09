Bir ilde su fiyatlarına dev zam: Tam yüzde 233,33!

Yozgat Belediyesi’nin Meclis Toplantısı’nda suyun metreküp fiyatına yüzde 233,33 zam yapılması kararı alındı.

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Bir ilde su fiyatlarına dev zam: Tam yüzde 233,33!

AKP'li Yozgat Belediyesi, Eylül Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı'nda Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından belirlenen ücret tarifesinde değişiklik yapılmasını oyladı. Komisyon tarafından hazırlanan rapor, meclis üyeleri tarafından oylamaya sunuldu ve zam önerisi oy çokluğu ile kabul edildi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, bu kararın alınmasıyla birlikte Yozgat'ta su fiyatlarına yüzde 233,33'lük bir zam yapıldı.

0-10 metreküp arası su tüketiminde, suyun metreküp fiyatı 1,80 TL'den 6 TL'ye,

11-20 metreküp arası su tüketiminde, suyun metreküp fiyatı 2,70 TL'den 9 TL'ye,

21 metreküp ve üzeri su tüketiminde, suyun metreküp fiyatı 3,60 TL'den 12 TL'ye yükseltildi.

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