Tekirdağ'da Balıkçılara 'Poyraz' Engeli
Olumsuz hava koşulları Tekirdağ'da hayatı felç etti. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından başlayan sert rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün fırtına uyarısının ardından Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyılarında poyraz etkisini gösterdi. Şiddetli rüzgar nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan gemiler, Tekirdağ açıklarına demirledi.
Denizde yükselen dalgalar kıyıları döverken, olumsuz hava koşulları balıkçıları da etkiledi. Tekirdağlı balıkçılar, denize açılmak yerine teknelerini Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi balıkçı barınağına bağlayarak fırtınanın etkisini yitirmesini bekledi.
Tekirdağ'da yarın ise yer yer yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Kaynak: DHA
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