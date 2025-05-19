Tekirdağ Açıklarında Zamanla Yarış: Ekipler Harekete Geçti

Tekirdağ açıklarında kalp krizi geçiren gemi personeli, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tekirdağ Açıklarında Zamanla Yarış: Ekipler Harekete Geçti

Tekirdağ'ın Şarköy açıklarında seyir halindeki bir tankerde görev yapan gemi personeli, gece saatlerinde kalp krizi geçirdi. Durumun bildirilmesi üzerine zamanla yarış başladı.

Olay, İstanbul istikametine ilerleyen CHEM LEADER adlı Türk bayraklı tankerde meydana geldi. 56 yaşındaki gemi çalışanı S.G.'nin aniden rahatsızlandığına dair ihbar, Şarköy Sahil Güvenlik Komutanlığına ulaştı. Ekipler derhal kaptanla iletişime geçerek geminin rotasını, en yakın nokta olan Mürefte Balıkçı Barınağına çevirdi.

Tekirdağ Açıklarında Zamanla Yarış: Ekipler Harekete Geçti - Resim : 1

Saat 23.15'te limana yanaşan tankerden indirilen S.G., karada hazır bekleyen 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi burada yapılan personelin, bilincinin açık olduğu ve genel durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Güngör, kontrol amaçlı Şarköy Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yetkililer, zamanında müdahale sayesinde olası bir felaketin önüne geçildiğini belirtti.

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Kaynak: İHA

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