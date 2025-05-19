Anıtkabir’de 19 Mayıs Coşkusu! 81 İlden Gençler Akın Etti

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak bastı.

Samsun'a çıkarak işgal altındaki ülkenin kurtuluşu için Milli Mücadele'yi başlatan Atatürk, bu günü Türk milletine armağan etti. O günden sonra 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan 19 Mayıs’ta gençler Anıtkabir’e akın etti.

81 İLDEN AKIN ETTİLER

81 ilden gelen temsilci gençler ve milli sporcular, Anıtkabir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

19 MAYIS NASIL BAYRAM OLDU?

19 Mayıs aynı zamanda “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanmaktadır. 19 Mayıs 1919 günü Türk Milleti için önemli bir gündür.

Özgürlüğe, bağımsızlığa ilk adım olarak kabul edilen 19 Mayıs'ın hikayesi Mustafa Kemal Paşa'nın ülkesini içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için Samsun’a ayak basmasıyla başladı.

Mustafa Kemal Atatürk, bu tarihi günü Türk gençliğine ithaf etti. İlk kez 1926 yılında Samsun’da “Gazi Günü” olarak kutlanan 19 Mayıs, 1935’te “Atatürk Günü” adını aldı. 1938’de çıkarılan yasa ile “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kabul edildi.

1981 yılında ise Atatürk’ün doğumunun 100. yılı anısına “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” adını alarak bugünkü halini kazandı.

Kaynak: AA