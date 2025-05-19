Siyasilerden 19 Mayıs Mesajları

Bugün, birçok siyasi isim, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı sosyal medya üzerinden paylaşımlarla kutladı. Siyasiler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını anarak, gençliğe olan güvenlerini vurguladı. Mesajlarda birlik, beraberlik ve geleceğe dair umut ön plandaydı.

İşte o mesajlar:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Aziz milletim, kıymetli gençler, Bugün, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşımızı başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 106. yıl dönümü.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Gazi Mustafa Kemal’in Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs, ecdadımızın inançla, azimle ve kararlılıkla başlattığı bağımsızlık mücadelesinin ilk adımının atıldığı tarihtir.

Bizler de ecdadımızın kutsal bir emanet olarak bıraktığı vatana ve Cumhuriyete sahip çıkıyor, ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni her alanda ileriye taşıyacak ve yüceltecek adımlar atıyoruz.

Gençlerimizi yalnızca geleceğin mimarları olarak değil, değişimin itici gücü olarak da görüyor; medeniyet mirasımızı yüreğinde taşıyan Türk gençliğinin enerjisi, azmi ve hayalleriyle yaşadığımız çağa 'Türkiye Yüzyılı' damgasını vuracağına yürekten inanıyorum.

Türkiye’nin geleceğinin inşasında; gençlerimizin enerjisini heba edecek, kısır tartışmalarla ülkemizin kaynaklarını boşa sarf edecek hangi sorun varsa çözüyor ve onu kalıcı olarak yok ediyoruz. Gençlerimize barış ve huzur dolu, yüksek teknolojilerle donatılmış, müreffeh bir ülke bırakma sözümüzü yerine getirmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz.

Bilimden sanata, spordan tarıma, diplomasiden nükleer teknolojilere kadar her alanda gençlerimizin potansiyellerini keşfetmeleri için onlara imkânlar sunuyor, büyük ve güçlü Türkiye idealimizi hayata geçirmek için gençlerimizle birlikte el ele, kol kola yürüyoruz.

Düşlerini hayata geçirmek için azimle çalışan ve asla pes etmeyerek ecdadından devraldığı medeniyet mirasını daha da yüceltmek isteyen her bir gencimizi sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz.

Güçlendikçe merkez ülke konumuna gelen ve attığımız adımlarla konumunu pekiştiren Türkiye’nin her başarısında gençlerimizin hakkını teslim ederek, onlar için daha çok çalışma ve başarma azmimizi her zaman canlı tutacağız.

Bu düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tekrar kutluyor, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum."

Özgür Özel:

"Bugün 19 Mayıs! Boyun eğmeyenlerin, teslim olmayanların, gençliğe güvenenlerin büyük yürüyüşünün başlangıcıdır bugün… Biz de aynı inanç ve kararlılıkla, bu yürüyüşü ilelebet sürdüreceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."

Bugün 19 Mayıs!



Boyun eğmeyenlerin, teslim olmayanların, gençliğe güvenenlerin büyük yürüyüşünün başlangıcıdır bugün…



Biz de aynı inanç ve kararlılıkla, bu yürüyüşü ilelebet sürdüreceğiz.



19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! pic.twitter.com/G5SnqYNidY — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 19, 2025

Müsavat Dervişoğlu

"19 Mayıs 1919'un iradesini, azmini ve inancını bağrında taşıyan büyük Türk milleti; her ne olursa olsun, binecek bir Bandırma Vapuru, inecek bir Samsun Limanı mutlaka bulacaktır. Bundan sonra, bütün günler 19 Mayıs'tır! Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun!"

19 Mayıs 1919’un iradesini, azmini ve inancını bağrında taşıyan Büyük Türk Milleti;



Her ne olursa olsun, binecek bir Bandırma Vapuru, inecek bir Samsun Limanı mutlaka bulacaktır!



Bundan sonra, bütün günler 19 Mayıs’tır!



Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! pic.twitter.com/TE93F8JlZb — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) May 19, 2025

Erdal Beşikçioğlu

"Atatürk’ün emanetine sahip çıkan gençlik, bu ülkenin yarınıdır! 19 Mayıs; bir dirilişin, bir inancın, bir umudun adıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum!"

🇹🇷 Atatürk’ün emanetine sahip çıkan gençlik, bu ülkenin yarınıdır!



19 Mayıs; bir dirilişin, bir inancın, bir umudun adıdır.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum! pic.twitter.com/WN2U2F6iaW — Erdal Beşikcioğlu (@erdalbeskcioglu) May 19, 2025

Osman Aşkın Bak

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun!"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun!🇹🇷#TürkiyeninGücüGençliği pic.twitter.com/Dfb5ZgQRpm — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) May 18, 2025

Yusuf Tekin

"19 Mayıs, aziz milletimizin gençliğe duyduğu inancın, güvenin ve geleceğe dair umudunun adıdır."

19 Mayıs, aziz milletimizin gençliğe duyduğu inancın, güvenin ve geleceğe dair umudunun adıdır. pic.twitter.com/lCUxAIaIpB — Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) May 19, 2025

Kemal Memişoğlu

"19 Mayıs; aklın, azmin, inancın, kararlılığın ve adanmışlığın vücut bulduğu bir destanın başlangıcıdır. Bu tarih, istiklal ve istikbalimiz uğrunda yanan meşalenin ilk kıvılcımıdır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor; Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün Millî Mücadele kahramanlarımızı minnetle anıyorum."

19 Mayıs; aklın, azmin, inancın, kararlılığın ve adanmışlığın vücut bulduğu bir destanın başlangıcıdır. Bu tarih, istiklal ve istikbalimiz uğrunda yanan meşalenin ilk kıvılcımıdır.



19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor; Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi… pic.twitter.com/BnSRiwdx0o — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) May 19, 2025

Mansur Yavaş

"Samsun’un dalgalarından Meclis kürsüsüne uzanan o cesur yolun mirasçıları, bugünün gençleri, geleceğin karar vericileri. Koşun, sorun, üretin ve merak etmeyin: önünüzde duran engelleri hep birlikte kaldıracağız. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!"

Kaynak: Haber Merkezi