TBMM'ye Garip Başvuru: 'Trafiği Kapatanlar Kısırlaştırılsın'

TBMM Dilekçe Komisyonu, vatandaşlardan gelen başvuruları karara bağlarken, son dönemde iletilen talepler arasında yer alan ilginç dilekçeler dikkat çekti. Dilekçe Komisyonu'na İstanbul'dan başvuran bir vatandaş, trafikte kutlama gibi nedenlerle yol kapatan ve silah kullanan sürücülerin araçlarının kamulaştırılmasını, sürücülerin kısırlaştırılmasını, kolluk kuvvetlerinin harcadığı mesai için de belirli bir bedel alınmasını talep etti.

'25 YILLIK EVLİLİKTEN SONRA EMEKLİLİK'

Komisyona başvuran bir vatandaş, 25 yıl evli olan kadınlara emeklilik hakkı verilmesini, çalışan evli kadınların emeklilik yaşının düşürülmesini ve bu kişilere yıpranma payı verilmesini istedi. Başka bir vatandaş da başkalarının evliliklerinden şikayetçi olarak ruhsal ve fiziksel olarak sağlıklı olmayan insanların evliliklerine ve çocuk sahibi olmalarına engel olacak bir düzenlemenin yapılmasını istedi.

Ablasının evlilik ve çocuk tescili işlemlerinde memurlar tarafından her defasında bir engel çıkartıldığından yakınan bir vatandaş, memur davranışlarına ilişkin memurlara değerlendirme uygulaması veya formu getirilmesini talep etti.

'ASGARİ ÜCRET BÖLGELERE GÖRE BELİRLENSİN'

Manisa'nın Salihli ilçesinden komisyona başvuran bir vatandaş, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ülke genelinde piknik yapılmasının ve mangal yakılmasının 5 yıl süre ile yasaklanmasını önerdi.

Asgari ücrete yönelik öneride bulunan bir vatandaş da, asgari ücretin saatlik olarak ve bölgelere göre belirlenmesini istedi.

İş ilanlarında belirsiz ifadeler yer almasının zaman kaybına ve suistimale neden olduğundan yakınan bir vatandaş, iş ilanı verilirken uyulması gereken kuralları içeren bir yönetmeliğin uygulamaya geçirilmesini önerdi.

'KPSS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRMESİN'

Erzincan'dan Komisyona başvuran bir vatandaş, KPSS'deki süreyi şikayet ederek, sürenin uzatılmasını, yanlışların doğruyu götürme kuralının kaldırılmasını istedi.

Diyarbakır'dan Komisyona iletilen bir dilekçede vatandaş, yere atılan sigara izmaritlerinden dert yanarak, sigara izmariti atanlara para cezası verilmesi önerisinde bulundu.

Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na 5 bin lira bağış yapmak isteyen bir vatandaş ise Komisyondan Fon'un IBAN bilgisini kendisiyle paylaşmasını istedi.

Kaynak: AA